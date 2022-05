Dania Mondini è una giornalista italiana. Sta facendo molto discutere la sua dichiarazione in merito ai dirigenti Rai, secondo cui la professionista sarebbe stata vittima di stalking. Vediamo cosa è successo e la sua vita privata.

Dania Mondini: chi è, età, carriera

Dania Mondini è nata il 18 luglio 1963, sotto il segno del Cancro. Ha 58 anni e, dopo aver frequentato il liceo classico e successivamente l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha frequentato anche la Pontificia università urbaniana (1983-1988), dove si è laureata in teologia.

Inizia a lavorare come insegnante di religione cattolica e, al contempo, presso scuole medie e superiori. Nel frattempo, scrive per importanti testate giornalistiche nazionali e si iscrive all’ordine dei professionisti del Lazio nel 1988.

La sua attività giornalistica ha avuto inizio in Rai nell’agosto del 1995, presso il TGR Lazio.

Ha lavorato anche in radio e in televisione, svolgendo vari ruoli, come inviata, per telegiornali o per rubriche di RaiNews24 e di Rai 1. Attualmente, è tra i volti del Tg1.

Dania Mondini: denuncia, stalking, Tg1

La giornalista Rai e conduttrice del Tg1 Dania Mondini ha denunciato in Procura di essere stata vittima di un caso di stalking sul posto di lavoro. Come riporta Repubblica, la punizione sarebbe stata quella di essere messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza. La Mondini ha anche fatto nomi e cognomi dei cinque giornalisti, dirigenti che nel 2018, momento in cui sono avvenuti i fatti, hanno ricoperto ruoli di vertice nel Tg dell’ammiraglia Rai. Si tratta, secondo quanto riportato, di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni.

I cinque giornalisti-dirigenti l’avrebbero quindi demansionata e spostata accanto a un collega che non riusciva a trattenere peti ed eruttazioni. La giornalista afferma di aver subito altre ritorsioni: secondo quanto sostiene l’accusa, le vengono affidati servizi brevi e di minore importanza, viene aggredita verbalmente per futili errori commessi durante la conduzione del tg. Da qui, l’esasperazione e la scelta di denunciare tutto.

Dania Mondini: vita privata, marito

In merito alla sua vita privata, non ci sono molte informazioni in merito: non è noto, infatti, se la giornalista sia sposata.

Dania Mondini: Instagram

La giornalista non è presente sui social: su Instagram, infatti, non risultano account da lei personalmente gestiti.