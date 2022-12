Dallo slogan utilizzato in campagna elettorale alla nascita di un’associazione. E’ stata presentata ieri Giugliano ogni giorno, associazione politica che si propone di accendere un dibattito sulla città e riunire le forze migliori per proporre soluzioni e fare proposte per la crescita e lo sviluppo di Giugliano.

Tanti i giovani che hanno già aderito e partecipato all’iniziativa di presentazione.

Nel logo dell’associazione sono presenti degli ingranaggi perché, spiegano i promotori, “qualsiasi ingranaggio per funzionare ha bisogno di muoversi con gli altri, di essere ognuno con la propria rotella parte di qualcosa di più grande”. L’associazione nasce dallo slogan utilizzato da Luigi Sequino, attuale consigliere di minoranza, durante l’ultima campagna elettorale.