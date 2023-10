Una zuffa in piena regola scoppiata tra gli stand della sagra dei funghi a Cusano Mutri, piccolo centro del beneventano diventato in queste settimane meta di pellegrinaggio di molti napoletani e casertani.

Dalla provincia di Napoli a Cusano Mutri: rissa durante la sagra dei funghi

Le circostanze della zuffa non sono chiare. Ciò che sappiamo è che sono state coinvolte alcune persone provenienti dall’area nord di Napoli. A filmare l’indecorosa scena alcuni visitatori della popolare sagra che attrae persone da tutta la Campania nel periodo di ottobre.

La violenza sarebbe scoppiata a inizio ottobre tra due gruppi di turisti, forse per uno sguardo di troppo. Attorno alla rissa si è formata una calca e alcuni degli addetti alla sicurezza sono intervenuti per placare gli animi.

Anche problemi di viabilità

In questi giorni Cusano Mutri è stata letteralmente presa d’assalto da migliaia di persone. Non sono mancati anche problemi di viabilità: nei weekend si registrano lunghe code di auto all’ingresso del paesino del Sannio, con automobilisti rimasti bloccati per più di un’ora in attesa di un parcheggio. La rissa documentata dal filmato, per fortuna, non pare abbia prodotto gravi conseguenze.

VIDEO