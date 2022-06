Era diventata popolare in tutta Italia per aver urlato ai microfoni Mediaset che “non ce n’è coviddi” nell’estate del 2020. Il karma, però – dicono gli haters – l’ha punita: Angela da Mondello infatti è ricoverata in una struttura sanitaria dopo aver contratto il virus. A darne notizia è lei stessa attraverso una serie di storie apparse su Instagram.

Angela da Mondello positiva al Covid: è in ospedale

La donna, originaria di Palermo, era apparsa a ‘Pomeriggio 5’. Aveva acquisito popolarità per alcune frasi in dialetto siculo pronunciate in su Canale 5 che avevano fatto divertire milioni di italiani fino a diventare veri e propri “meme”. Il suo “non ce n’è Coviddi” è tutt’oggi un tormentone, rievocato scherzosamente per ironizzare su negazionismi presunti e non in tempi di pandemia. Dopo quell’apparizione televisiva, per lei sono arrivate ospitate, serate e persino una canzone. Questa volta, però, non è uno scherzo: quel Covid che l’ha resa famosa adesso l’ha costretta a un ricovero ospedaliero.

“Ragazzi sono ricoverata, positiva al Covid”, ha raccontato nel video pubblicato tra le storie Instagram. E ha aggiunto: “Grazie a tutti per il pensiero. Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma dalle malattie che avete voi no – aggiunge replicando agli haters -. Tornerò più forte di prima”. Le sue condizioni non sono note.

Le smentite

In merito alla sua frase-tormentone, più volte Angela da Mondello ha affermato di essere stata fraintesa. “Quella frase fu detta in un momento di leggerezza, mentre ci trovavamo in spiaggia e ci è stato montato un caso sopra”, ha dichiarato nei mesi scorsi per fare chiarezza: “Riceviamo minacce di ogni genere, in cui scrivono di volere uccidere me e mia figlia. Il tutto con profili falsi. Ma perchè non la fate finita? Perchè dovete fare ciò per una frase che ho detto sul covid?”