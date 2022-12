Da Giugliano alla provincia di Avellino per rubare rame e bronzo per un bottino complessivo di quasi mezzo milione di euro. Tre persone domiciliate in un campo nomadi della Terza città della Campania sono state arrestate dai Carabinieri del reparto operativo di Solofra, su richiesta del Gip del locale tribunale.

Dal campo rom di Giugliano in Irpinia per rubare rame: tre arrestati

L’ultimo colpo, quello ai danni di un pastificio di Montoro (Avellino) dove nel maggio scorso aveva rubato ottanta trafile di bronzo per un valore di trecento mila euro, è stato fatale ai tre indagati. Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e di controllo delle targhe delle auto presenti nella zona e del tracciamento delle auto utilizzate, sono stati individuati. L’attività di indagine nei confronti delle attività predatorie è stata affidata dal Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, ad un gruppo specializzato di investigatori.

Gli stessi ritengono che il terzetto si sia reso responsabile di altri furti commessi tra giugno e settembre scorsi ai danni di aziende con sede a Manocalzati, Serino e Solofra alle quali avevano rubato cavi di rame, materiale elettrico e pellame. Gli arrestati dovranno rispondere di concorso in furto aggravato.