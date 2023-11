Luigi Pisacane, noto come Gigi Pescheria, si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua incredibile avventura.

Dopo aver conquistato il cuore degli utenti online e persino attirato l’attenzione internazionale in Ucraina (per la sua somiglianza fisica con il Presidente Zelensky), Gigi si appresta ad aprire il suo ristorante.

Ad annunciarlo è stato lo stesso pescivendolo torrese, conosciuto affettuosamente come Giggiolone, in un video su Tik Tok in cui si è mostrato visibilmente commosso.

Il giorno di apertura

L’apertura della nuova attività è prevista per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, a Torre Annunziata.

“La gioia che sto provando non ha prezzo e non finirò mai di ringraziarvi. Che Dio vi benedica”, ha dichiarato Gigi, esprimendo la sua gratitudine ai suoi sostenitori che lo hanno seguito in questa incredibile avventura.

La reazione dei fan

L’annuncio dell’apertura del ristorante è stato accolto con entusiasmo dai suoi numerosi fan, che si sono affrettati a congratularsi con Giggiolone per questa nuova avventura. La sua storia, dall’umile pescivendolo che ha conquistato il web all’imprenditore culinario in ascesa, è un esempio di come anche i social possano aprire porte inaspettate come dimostra anche il successo di Donato “con mollica o senza“.