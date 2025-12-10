Due ladri arrestati in trasferta. A Cellole, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca hanno bloccato, in flagranza di reato, un 34enne e un 37enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli in piazza Garibaldi, e già noti alle Forze dell’Ordine.

Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati

I due, poco prima dell’intervento dei militari, avevano asportato dal supermercato Conad del luogo alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari, dandosi alla fuga. La pattuglia, immediatamente intervenuta, è riuscita a rintracciarli e bloccarli, recuperando l’intera refurtiva poi restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della magistratura.