Da Giugliano a Marcianise, sulla Sannitica, per rubare in un magazzino. A finire in manette un 23enne e un 25enne del campo rom di Giugliano. In fuga invece due complici che erano con loro.

Da Giugliano a Marcianise per rubare in un magazzino: due arresti

A trarre in arresto i due malviventi i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia. L’intervento dei militari nei pressi di un capannone/magazzino ubicato sulla strada sannitica del comune di Marcianise.

I due arrestati, alla vista dei carabinieri, hanno anche loro tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento a seguito del quale sono stati raggiunti e bloccati. I due complici che sono riusciti a fuggire sono tutt’ora ricercati. La refurtiva consisteva in 5 condizionatori, 10 montanti in acciaio, 5 rotoli di cavi di rame del peso di 150 chilogrammi. I malviventi, al momento dell’arresto, avevano già caricato il materiale raccolto nel magazzino su un Fiat Ducato rubato.

Sequestrati dai carabinieri una cesoia, un piccone, dei guanti in tessuto ed una torcia frontale, utilizzati dai malviventi per commettere il furto. Gli arrestati verranno tradotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Proseguono le indagini per identificare gli altri due componenti della banda.