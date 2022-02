Si sono vissute ore d’ansia per Anna Maria Mastroianni, una 14enne di Curti (Caserta) sparita nel cuore della notte. Questa mattina l’intera comunità si è mobilitata per ritrovarla, anche grazie al tam-tam dei social network. La famiglia ha lanciato un appello disperato per ritrovarla.

Curti, 14enne sparita nella notte

Secondo quanto si apprende, della 14enne si erano perse le tracce questa notte, quando non è rientrata a casa. Stamattina non si è presentata a scuola. Per questo anche insegnanti e compagni di classe stanno trascorrendo attimi di apprensione e si sono mobilitati nelle ricerche. Nel momento della scomparsa indossava un paio di Air Jordan bianche e nere e una felpa nera. Non è noto se si sia trattato di un allontanamento volontario.

Pochi minuti fa, però, sui gruppi social si sta diffondendo la voce di un suo recente ritrovamento. La giovane sarebbe stata rintracciata nel vicino comune di Capodrise, ma si attendono conferme ufficiali. Non si conoscono le sue condizioni di salute della 14enne e il motivo della scomparsa. Della vicenda sono state informate le forze dell’ordine, che faranno luce sulla vicenda qualora siano stati commessi reati. Chiunque la veda o chiunque sappia qualcosa chiami uno di questi due recapiti: 3270032130 o il 3277581409.

L’attenzione per giovani e minori è ancora più alta in questi giorni dopo la vicenda di Rosa Alfieri, la 23enne morta per mano di un 31enne, Elpidio D’Ambra, che l’avrebbe strangolata e uccisa nell’appartamento preso in affitto a Grumo Nevano.