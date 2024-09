L’esigenza di evitare la formazione di metastasi tumorali e di prolungare la vita dei pazienti ha portato, in Campania, allo sviluppo di una nuova modalità di accesso alle cure chemioterapiche, resa possibile grazie a una rete oncologica avanzata.

Un sistema innovativo pensato per garantire non solo trattamenti efficaci e tempestivi, ma anche un approccio medico che unisca professionalità e umanità, aspetti fondamentali per chi intraprende questo percorso di cura.