Ancora un atto di crudeltà contro gli animali. A pagare questa volta le conseguenze delle violenze gratuite degli uomini un gattino randagio in provincia di Salerno. Il micio è stato ricoperto di colla e attaccato alla pavimentazione stradale.

Campania, ancora crudeltà contro gli animali: gattino incollato con la colla sull’asfalto

A diffondere la notizia è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Un utente ha girato al deputato un video che mostra il felino sofferente con le zampe e il corpo bloccati su una mattonella e poi chiuso all’interno di una scatola di cartone.

Non si sa dove sia avvenuto precisamente l’episodio e per quali ragioni. Il filmato ha sollevato immediatamente indignazione sul web. In molti invocano pene più severe per chi compie atti di crudeltà sugli animali. Il felino sarebbe stato salvato da alcuni volontari.