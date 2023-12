Neanche il tempo di installare le luminarie a Napoli, che già qualcuna comincia a dare problemi. Stamattina, in via Scarlatti, nella centralissima arteria stradale del Vomero, quartiere “bene” della città, una luminaria è crollata sul marciapiede. Fortunatamente non ha colpito nessun passante, ma c’era il rischio che qualcuno potesse farsi male.

Crolla una luminaria al Vomero: si riaccende la polemica sulle luci di Natale a Napoli

L’episodio di stamattina ha riacceso la polemica sulle luci natalizie, montate e accese in ritardo e a macchia di leopardo nel capoluogo partenopeo, che ha tenuto banco in questi giorni in città. A lamentarsi sono stati e continuano a essere soprattutto commercianti. Alcuni di questi hanno perfino deciso di auto-tassarsi pur di illuminare la zona di Corso Umberto, fino a poco tempo fa rimasta al buio.

Ritornando al crollo di stamattina, a commentare la vicenda è anche il presidente del centro commerciale Vomero-Arenella che a La Repubblica dice: “Per fortuna non c’è stato nessun ferito, sono crollate perché non sono state montate a regola d’arte, sono letteralmente appese ad un filo”.