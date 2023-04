Momenti di paura, questa mattina, in via Monte dei Pegni, a Capua, in provincia di Caserta. Un incendio è divampato in un palazzo disabitato e abbandonato: in fiamme soprattutto materiale di scarto che era all’interno del piano terra dell’edificio.

Crolla palazzo divorato da un incendio nel Casertano: si cercano persone

Le lingue di fuoco hanno lambito anche il primo piano, coinvolgendo anche le strutture in legno del vecchio solaio che è crollato.

Sul posto sono intervenuti verso le 6 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta (distaccamento di Marcianise) con un’autobotte. I pompieri hanno lavorato duro per evitare che il rogo coinvolgesse anche i palazzi adiacenti, che sono abitati.