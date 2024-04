È partita la campagna elettorale di Sossio Vitale a Crispano. Il candidato sindaco di Pd, Campania Libera, Europa Verde, Azione e Partito dei poveri ha dato il via alla corsa elettorale questa mattina in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno. Presenti tutti gli esponenti locali della coalizione di Vitale nonché l’assessore regionale Nicola Caputo e il consigliere regionale Giovanni Porcelli.

Sossio Vitale candidato sindaco di Crispano

“La nostra è una coalizione fatta di giovani, professionisti, persone esperte e persone che sono alla prima esperienza in politica ma tutte animate da un unico obiettivo: migliorare la nostra Crispano – ha dichiarato il candidato sindaco Sossio Vitale -. Crispano è ferma al 2017 e nonostante in questi anni ci siano state tantissime opportunità da poter cogliere, come fondi del Pnrr, fondi regionali ed europei, il nostro comune è paralizzato. Si registra un immobilismo nella macchina amministrativa rispetto anche ai comuni limitrofi che è segno di incapacità nel governare. In questi anni atti di quotidiana amministrazione sono stati comunicati come opere straordinarie. Non c’è una nuova opera pubblica realizzata negli ultimi anni, non c’è una struttura sportiva, non un teatro, un luogo di incontro per giovani e non. Di uomini soli al comando non ne abbiamo bisogno. E soprattutto la politica dei social non è la politica vera. Noi siamo stati, siamo e saremo tra la gente. Ogni giorno – ha continuato Vitale -. La scelta della coalizione, che ringrazio, è ricaduta su di me che da crispanese doc ho sempre vissuto la mia città, ne conosco la storia, le potenzialità e le esigenze dei nostri concittadini. La sfida è ardua, ma con me c’è una squadra forte e coesa che ha deciso di puntare tutto su Crispano”.