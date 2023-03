Nel cuore di Crispano ci sarà una strada intitolata a Lino Romano, vittima innocente di camorra. Ad annunciarlo è il sindaco Michele Emiliano.

Crispano, sarà intitolata una strada a Lino Romano

Il primo cittadino ha scelto la strada adiacente piazza Falcone e Borsellino e ha comunicato di aver già scritto in Prefettura per le necessarie autorizzazioni. Pasquale, detto Lino, Romano fu ucciso nell’ottobre 2012 per un tragico scambio di persona a Cardito. Fu raggiunto da 14 colpi di pistola mentre usciva dalla casa della fidanzata Marianella. Aveva solo trent’anni ed era completamente estraneo alle dinamiche criminali. Quella sera lo aspettavano gli amici per una partita di calcetto.

Da allora, i genitori (premiati anche all’ultima edizione dei Tele Club Awards) non hanno smesso di ricordare anche attraverso iniziative pubbliche e nelle scuole il suo sacrificio. Nei prossimi giorni verrà organizzato un grande evento per scoprire la targa con la strada a lui dedicata.