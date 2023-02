Quasi non fa più notizia, eppure il Covid, silenziosamente, continua a mietere vittime. L’ultima in ordine di tempo in Campania è Giuseppe Lanni Cappelli, militare dell’Aeronautica Militare. L’uomo era ricoverato presso il Covid Center di Maddaloni.

Maddaloni, muore di Covid militare dell’Aeronautica

Come spiega Paesenews, la vittima era di Pratella, piccolo comune dell’alto casertano. Già gravato da altri problemi di salute, Lanni di recente era stato contagiato dal coronavirus, circostanza che ha complicato il suo quadro clinico. I medici hanno così deciso di ordinarne il ricovero presso il Covid Center di Maddaloni.

Nonostante le cure dei medici e le attenzioni del personale sanitario, l’uomo è morto presso la struttura maddalonese. I funerali hanno avuto luogo il 2 febbraio alle 15 presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Pratella. Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto al militare stroncato dal Covid.