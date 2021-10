È sotto choc la città di Casal di Principe per la morte di Giovanna, giovane mamma di due bambini deceduta a causa del contagio da Covid-19. A rendere nota la notizia attraverso un lungo post sui social è stato il primo cittadino, Renato Natale.



L’intera comunità si è stretta intorno al dolore dei familiari e in particolare del marito, gestore di una nota pizzeria, che dopo aver annunciato la chiusura per lutto ha voluto ringraziare tutti per l’affetto dimostrato: “Siete stati davvero in tanti, non riesco a rispondere tutti ma vi ringraziamo, io e la mia famiglia, per la vostra vicinanza”.

Il post del sindaco di Casal di Principe

Il sindaco Renato Natale ha pubblicato un post su Facebook per informare i cittadini del lutto: “Apprendo con grande tristezza della morte per covid di una giovane madre della nostra città. Esprimo il mio cordoglio e quella dell’intera Amministrazione a tutti i suoi familiari. Con questo decesso sale a 38 il numero dei nostri concittadini uccisi da questa malattia, un numero enorme di vittime, eppure continua ad essere bassa la percentuale dei vaccinati”.

Il primo cittadino poi prosegue: “La vaccinazione è l’unica arma contro questa epidemia che ha già distribuito tanto dolore fra la nostra gente. Oggi ci stringiamo attorno ai figli e ai familiari tutti dell’ennesima vittima del Covid, nella speranza che la strage sia finita”.