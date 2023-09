Covid in Campania, torna l'obbligo di mascherina in tutte le strutture sanitarie

Negli ospedale campani torna l’obbligo di indossare la mascherina per chi lavora, per i pazienti e i visitatori. “Anche se c’è un lieve aumento delle degenze ordinarie, i numeri del covid restano ampiamente gestibili”, a spiegarlo è il direttore Antonio Postiglione direttore generale per la tutela della salute e coordinatore del sistema sanitario della Campania che spiega i passi di tutela dal possibile contagio.

Covid in Campania, torna l’obbligo di mascherina per tutti negli ospedali

Dunque in tutte le strutture ospedaliere ritorna l’obbligo di protezione in tutti i reparti. Sono esclusi dall’obbligo della mascherina i bimbi di meno di 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con la mascherina. C’è anche l’obbligo di eseguire il tampone diagnostico per il covid a chi entra nel pronto soccorso ed è affetto da stato febbrile o sintomatologie delle vie respiratorie.