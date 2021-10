Sono 286 i nuovi positivi su 15.541 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Campania. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino di oggi.

L’indice di positività è pari al’1,84% dei test, pressoché stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era all’1,96%. Ci sono anche 7 vittime: 3 sono decedute nelle ultime 48 ore; 4 invece sono deceduti in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri. Continuano a calare i ricoveri: attualmente ci sono 21 pazienti nelle terapie intensive; mentre i posti letto di degenza occupati sono 212; dodici in meno rispetto a ieri.

Report vaccinati

In Campania sono vaccinati con la prima dose 4.140.493 cittadini. Di questi 3.600.087 hanno ricevuto la seconda dose del vaccino contro il Coronavirus. Complessivamente il numero delle vaccinazioni eseguite è 7.740.580.

Terza dose

La terza dose in Campania verrà somministrata contemporaneamente ai pazienti fragili, al personale sanitario e agli anziani. De Luca lo ha annunciato oggi pomeriggio, 1 ottobre, nel corso della diretta del venerdì.

“In Campania faremo la terza dose anche a tutto il personale sanitario contemporaneamente ai pazienti fragili e agli anziani. Eravamo arrivati a 70mila vaccinazioni al giorno, oggi siamo in media a 17mila, quindi possiamo farlo. La terza dose per gli anziani la faremo quando inizia la campagna per quella influenzale. Poi mano a mano, con il tempo, arriveremo a chi ha fatto la vaccinazione otto-nove mesi fa”, ha detto il governatore campano.

A preoccupare De Luca sono i dati relativi alle vaccinazioni in Campania. Quasi il 50% della popolazione non ha ancora ricevuto la seconda dose.

“Non mi piace il dato che registriamo per le seconde dosi. Solo 3,6 milioni di cittadini sono immunizzati con due dosi. Io invito nuovamente i cittadini a fare uno sforzo in più”, è l’appello di De Luca a chi ancora non ha ancora completato il ciclo vaccinale.