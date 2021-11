Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano, nella giornata odierna, 780 nuovi positivi su 23.143 test effettuati. Si registra, inoltre, un decesso.

Covid in Campania

Situazione da tenere sotto controllo in Campania in merito ai contagi da Covid19: risultano 780 nuovi casi su 23.143 test effettuati. Il tasso di incidenza si attesta al 3,37%, in lieve rialzo rispetto al 3,15 di ieri, al di sopra della media nazionale.

Purtroppo, si registra anche un nuovo decesso. I posti occupati in terapia intensiva sono 18 su 656 (in aumento di un’unità rispetto a ieri) mentre quelli in degenza sono al momento 266 su 3.160 disponibili tra posti Covid e offerta privata (in calo di due unità).

Si prosegue con le terze dosi

Una situazione da monitorare così come ha affermato anche il Presidente di Regione Vincenzo De Luca lo scorso venerdì, sostenendo che la maggior parte delle persone che si stanno contagiando non risultano coperte dal vaccino.

“Stiamo registrando da due settimane una tendenza all’aumento dei positivi. La metà di questi sono persone non vaccinate. E quelli che vanno in ospedale o in intensiva sono quasi al 100% non vaccinati – ribadisce il governatore – Ma registriamo un altro 50% di questi positivi che sono vaccinati anche con doppia dose. Questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo col passare dei mesi. Dobbiamo prepararci a campagna di massa di vaccinazione con terza dose”.