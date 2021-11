Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano 871 nuovi positivi su 30.583 test effettuati. I deceduti sono 7 nelle ultime 48 ore e 3 invece avvenuti in precedenza ma registrati ieri.



Covid in Campania: l’aggiornamento

Sono 871 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Campania su 30.583 test effettuati. I decessi sono stati 7 nelle ultime 48 ore e 3 invece avvenuti precedentemente e registrati nella giornata di ieri. Ieri l’indice di contagio era pari all’1,99%, oggi è 2,84%.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 21 su 656 disponibili (stabili rispetto alla giornata di ieri), mentre quelli di degenza sono 297 su 3160 tra posti letto Covid e offerta privata (5 in meno rispetto agli ultimi dati).

Proseguire con la terza dose in Campania

Il presidente De Luca ha sottolineato che bisogna continuare con le terze dosi per evitare una situazione drammatica tra dicembre e gennaio: “Se vogliamo portare l’Italia fuori dal tunnel, dobbiamo completare la campagna di vaccinazione. La cosa è delicata perché tra dicembre e gennaio avremo anche il picco dell’influenza. Se abbiamo un’ondata di influenzati, avremo gli ospedali ingolfati. Il che significa ovviamente che non potremo dare assistenza ad altri nostri concittadini che hanno altre patologie. Dunque momento delicato, io sono fiducioso sinceramente. Non abbiamo avuto grandissime emergenze a Napoli e in Campania ma dobbiamo completare il ciclo di vaccinazioni”.