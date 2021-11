Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano 965 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 31.981 test effettuati. I deceduti sono 4 nelle ultime 48 ore e 1 morto in precedenza ma registrato ieri.

Aggiornamento Covid in Campania

Il bollettino diffuso dalla Regione Campania per aggiornare in merito alla situazione Covid riporta 965 nuovi positivi su 31.981 test effettuati. I decessi sono 4 nelle ultime ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 21 su 656 disponibili, un’unità in meno rispetto a ieri, mentre quelli di degenza sono 312 su 3.160 disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata, in aumento di 10 unità rispetto a ieri.

Speranza: “Vaccino dopo 5 mesi da ultima somministrazione”

L’Italia somministrerà la terza dose anti Covid cinque mesi dopo l’ultima inoculazione. Lo fa sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai governatori che hanno chiesto al Governo di “premiare chi si vaccina” e di applicare misure stringenti soltanto a chi ha scelto di non vaccinarsi.