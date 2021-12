E’ stato pubblicato poco fa dall’Unità di Crisi della Regione Campania il bollettino aggiornato sull’andamento dei contagi sul territorio regionale. Nella giornata di oggi sono stati registrati 2256 nuovi positivi su 43.426 test effettuati. Rispetto ai dati di ieri 17 dicembre sono emersi 415 casi in più con 4550 tamponi effettuati.

Sale il rapporto test/positivi al 5,19%

Invece l’attuale rapporto fra positivi e tamponi sui dati registrati oggi è pari al 5,19%. Uno scenario che certifica un aumento in termini percentuali rispetto al 4,73% registrato ieri. Sul fronte dei decessi si contano altri 6 morti: 4 casi nelle ultime 48 ore e 2 decessi in precedenza ma registrati soltanto nella giornata di ieri. Dunque dall’inizio della fase pandemica il bilancio totale delle vittime in Campania è pari a 8335 vittime. I pazienti ricoverati invece sono 31 in terapia intensiva, ovvero 2 casi in meno di ieri, e 418 ricoveri in degenza, 6 in più rispetto alla giornata di ieri 17 dicembre.