Non solo l’aveva costretta a subire rapporti sessuali ma anche a frequentare, contro la sua volontà, incontri in locali per scambisti. Un uomo di 46 anni, che ora si trova sotto processo dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti e violenza sessuale.

Costringe la moglie a frequentare club per scambisti: 46enne nei guai

Come riporta Il Mattino, gli episodi risalgono a diversi anni fa e solo dopo la denuncia della vittima che si è rivolta ai Carabinieri della tenenza di Pagani, è stato aperto un fascicolo d’indagine sulla vicenda.

Secondo le accuse, l’uomo avrebbe maltrattato più volte l’ex moglie, al punto da costringerla ad avere rapporti sessuali non voluti dalla donna e aggredirla in caso di rifiuto o ribellione.

Inoltre, secondo il racconto della donna, il 46enne avrebbe voluto avere rapporti con altre donne, obbligando dunque la coniuge a seguirlo in club per scambisti. Un incubo che sarebbe durato all’incirca un anno e che si è concluso grazie al coraggio della vittima che ha denunciato le violenze subite.