Trasportava 2 milioni di euro di cocaina nascosti in uno scomparto segreto del portabagagli della sua auto. Per questo motivo il corriere, un uomo di origini rumena, è stato tratto in arrestato dai finanzieri del Comando Provinciale di Caserta.

Corriere arrestato in autostrada: trasportava 2 milioni di euro di cocaina

Le fiamme gialle hanno fermato l’uomo presso il casello autostradale di Caserta Nord. Il conducente ha immediatamente mostrato segni di insofferenza e ha indotto i militari ad approfondire il controllo. Dopo un’accaduta ispezione del mezzo, è stato scoperto un sottofondo ricavato nel baule posteriore e coperto da una spessa lastra metallica comandata attraverso un complesso meccanismo elettronico, al cui interno erano occultati 14 panetti di cocaina del peso complessivo di kg 14,800.

Il corriere veniva, inoltre, trovato in possesso di una somma di 1000 euro in contanti: era il suo compenso per il trasporto della droga.

Il responsabile, di origine rumena, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità

Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere, tradotto presso la locale Casa Circondariale.

La cocaina sottoposta a sequestro, una volta “tagliata” e immessa sul mercato, avrebbe

potuto generare guadagni illeciti per circa 2 milioni di euro.