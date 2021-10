Sono 163 i nuovi positivi di oggi su quasi 6mila tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della Regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 4 ottobre. Dunque sono in calo i nuovi positivi complice anche l’ormai tradizionale flessione domenicale dei tamponi. In percentuale, significa che è positivo il 2,74% dei test, quasi un punto percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era all’1,91%.

Se sale a 7.947 il numero di vittime con gli otto decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 209 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 17 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 163

Test: 5.941

Deceduti: 7 (*)

(*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 209