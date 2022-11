Fabrizio Corona è tornato di nuovo all’attacco. Dopo le prime dichiarazioni rilasciate a settembre riguardo a Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ex paparazzo in una tv privata ha parlato di della ormai ex coppia.

Corona su Totti e Blasi: “Lui l’ha tradita con 500 donne per 20 anni”

Secondo Corona a Ilary i tradimenti sono andati bene fin quando anche lei non è diventata famosa. “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni – ha dichiarato Corona con fare provocatorio -. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli”.

Poi, parlando dei tradimenti prima delle nozze Corona ha detto: “Le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio. La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”.

Un altro vip ha parlato di Totti e Blasi e dei tradimenti dell’ex calciatore: Rocco Siffredi che a Belve ha affermato che anche Totti soffrirebbe di dipendenza dal sesso. Ovviamente il numero di donne citate da Corona è inverosimile, ma con questa esagerazione Fabrizio probabilmente voleva evidenziare il fatto che fossero molte.

In merito alla separazione dei due, il re dei Paparazzi ha ricostruito come a suo avviso sono andare le cose: “Alla fine lui che cosa ha fatto? E questa è una cosa seria. Ha detto ‘va beh, io ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’. A questo punto lei gli ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.