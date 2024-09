Napoli, controlli a tappeto in città: sanzionate diverse attività

Sono stati elevati 139 verbali a Napoli durate i controlli del territorio predisposti dalla polizia locale di Napoli per prevenire le violazioni al codice della strada.

Controlli nel quartiere Secondigliano, sanzionate diverse attività

Sono state riscontrate diverse infrazioni, tra cui guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e mancata revisione con il sequestro di due veicoli, mentre altri due sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Nel quartiere di Fuorigrotta, gli agenti hanno eseguito controlli amministrativi, che hanno portato all’emissione di 8 verbali per violazioni quali la mancata autorizzazione per impatto acustico, assenza di licenza sanitaria, mancanza delle necessarie autorizzazioni per la vendita di bevande alcoliche e pubblicità non autorizzata. Inoltre sono state rimosse 10 fioriere installate abusivamente.