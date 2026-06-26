Un 18enne in manette e 26 persone identificate. È il bilancio dei controlli effettuati la scorsa settimana dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano. Diversi anche i veicoli controllati.

Controlli della Polizia a Giugliano: sorpreso con la droga in casa e tratto in arresto

I poliziotti hanno effettuato un controllo presso un’abitazione. In tale circostanza, un giovane, identificato poi per un 18enne, accortosi della presenza dei poliziotti, ha lanciato dal balcone una busta, nel tentativo di disfarsene.

Tuttavia, altri agenti, posti in servizio di osservazione, l’hanno immediatamente recuperata, rinvenendo al suo interno 24 involucri di hashish per un peso complessivo di 130 grammi ed altre 30 bustine contenenti circa 130 grammi di marijuana. A quel punto è scattato il controllo dell’abitazione, dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto altre due bustine contenenti rispettivamente hashish e marijuana per un peso di 11 grammi, nonché 3.480 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Infine, ben occultati in un cassetto del frigorifero, sono stati rinvenuti altri 19 involucri di hashish del peso complessivo di 83 grammi circa. Per tali motivi, lo stesso è stato tratto in arresto dal personale operante.