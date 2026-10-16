Conte presenta Una nuova primavera: al centro il futuro dell’Italia

Nola ha ospitato ieri, al Teatro Umberto, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, per la presentazione del suo libro “Una nuova primavera”. Un incontro dedicato all’attualità politica, alle difficoltà del Paese e alle prospettive per il futuro dell’Italia. Al centro del confronto, il rapporto tra cittadini e istituzioni, la partecipazione democratica e le sfide delle comunità locali.

A dialogare con l’ex presidente del Consiglio anche Mariolina Castellone, per una riflessione sul ruolo della politica e sulle aspettative dei cittadini.