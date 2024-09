Conte ritorna a Torino e stravolge le carte sul tavolo, out Mazzocchi e inserisce lancia McTominay titolare in un 3-5-2 (con Politano e Olivera esterni) pronto a trasformarsi in 4-3-3. Davanti Lukaku-Kvaratskhelia, Alle 18 scendono in campo Juventus e Napoli nel primo big match di giornata. Vediamo insieme quali sono state le scelte di Thiago Motta e Antonio Conte.

Le formazioni ufficiali

Sacrificato Mazzocchi per inserire in mezzo al campo McTominay, che va così verso l’esordio dal primo minuto, accanto a lui Lobotka e Anguissa. Nel terzetto offensivo Kvaratskhelia non si tocca e Politano va verso la conferma, anche se David Neres scalpita per la prima chance da titolare; i due esterni agiranno a supporto di Romelu Lukaku

Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Kvaratskhelia, Lukaku, Politano. Allenatore: Conte.