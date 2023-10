Dopo le dichiarazioni di ieri Antonio Conte smentisce le voci che lo vedrebbero vicino alla panchina del Napoli con una storia su Instagram e chiude momentaneamente l’ipotesi di un futuro in azzurro.

Napoli-Conte, l’allenatore: “Ora voglio stare fermo e godermi la famiglia”

Queste le parole del mister pugliese: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia”.

Le intezioni di De Laurentiis

In realtà, negli ultimi giorni, le parti si sono sentite più volte e sono entrate in contatto. Conte non ha mai chiuso totalmente a De Laurentiis, così come non ha dato segnali di apertura clamorosi. L’allenatore, insomma, aveva lasciato aperto uno spiraglio in cui ha cercato di infilarsi De Laurentiis, che però non sembra essersi arreso di fronte al no di Conte e potrebbe tornare alla carica, specie se i risultati di Garcia non dovessero migliorare.