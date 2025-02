Conte in conferenza pre Lazio-Napoli :”Andiamo avanti nonostante le difficoltà, farò dei cambi”

L’allenatore è intervenuto in conferenza per presentare il match dell’Olimpico di sabato pomeriggio: “Il lavoro ci ha portato a questa classifica bellissima. Andremo avanti nonostante le difficoltà, ci saranno opportunità per chi ne ha avute meno finora. Sugli arbitri mi sono già espresso, non voglio tornarci. A Napoli non vedo compattezza ambientale, lo dissi già mesi fa, e mi dispiace per questa cosa”

La conferenza di Conte alla pre Lazio-Napoli

Alla luce delle difficoltà, potremmo vedere qualcosa di diverso dal punto di vista tattico?

“Sicuramente ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere. Ci sono degli infortuni e quando vanno a colpire determinate zone o particolari ruoli bisogna trovare una soluzione, cercando di sfruttare al massimo le qualità dei calciatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai a un calciatore qualcosa che non ha mai fatto o che non fa da tanto tempo, cercheremo di vestire l’abito giusto. Ci saranno opportunità anche per chi magari fino ad ora non ha avuto grandi soddisfazioni. Cercheremo di trovare la soluzione migliore senza snaturare le caratteristiche dei calciatori”

Dal punto di vista psicologico conta più la sensazione del primo posto o gli incidenti avvenuti (infortunio di Neres l’ultimo) possono togliere qualche certezza?

“Quello che conta e continuerà a contare è il lavoro che è stato fatto. Ho un gruppo di calciatori che hanno sposato fin da subito questo verbo, lavorare, ed è quello che ci porta ad avere una classifica bellissima nonostante ci siano state, ci saranno e ci sono delle situazioni nelle quali a difficoltà. Cercheremo di trovare una soluzione come già fatto in passato, è questo che cerco di insegnare e far capire ai ragazzi. Andiamo avanti forti del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un gran lavoro nonostante difficoltà, nonostante io abbia dovuto cambiare 3 sistemi di gioco, e il merito va tutto ai ragazzi che sono delle spugne e mi permette di proporre nelle difficoltà determinati cambiamenti”

Che Lazio si aspetta?

“Stiamo andando ad affrontare una squadra forte, così come ve lo avevo detto quando l’abbiamo affrontata in Coppa Italia e campionato. Non sono una meteora, hanno dimostrato di essere forti. Hanno mantenuto quello standard, sappiamo di dover affrontare una partita tosta. Però anche noi abbiamo dimostrato di essere tosti in qualsiasi situazione

Ieri le due curve hanno diramato un volantino nel quale accusano i tanti critici nei confronti della squadra, avverte questo peso?

“Se andate e ritroso nelle mie conferenze ho parlato di compattezza dell’ambiente, che non la vedo. Dovete fare attenzione perché ora mi chiedete una cosa che ho già detto per cercare i titoli. In conferenza do sempre degli input, mi dispiace che non vengano colti. Questo argomento l’ho già affrontato, mi dispiace che dopo mesi non è cambiato niente quindi vuol dire che l’ambiente è questo

Una posizione più centrale per Raspadori potrebbe essere più congeniale per mostrare il suo talento? A gennaio avrebbe potuto andare altrove, è un attestato di stima nei suoi confronti?

“Volevamo dare via anche lui? No per sapere, alla fine il campionato va finito. Se volevamo dare anche Raspadori, va bene tutto. Mi sono espresso nei suoi confronti anche prima del mercato, io i calciatori bravi provo a tenerli. Jack ha fatto sempre il suo dovere e quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente. Ricordo le perplessità che c’erano nei confronti di Juan Jesus, i calciatori vanno allenati bene per esaltare le loro caratteristiche