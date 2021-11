Il professor Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, propone di garantire il Green pass solo a chi è coperto da vaccino o ai guariti Covid, negando la stessa possibilità a coloro che invece si sottopongono al tampone.

Green pass solo per vaccinati o guariti

L’ipotesi formulata dal professor Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, è di concedere il Green Pass solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid, in modo da evitare un’eventuale ripresa dell’epidemia a gennaio.

«Se non ampliamo il numero di vaccinati con la prima dose e se non somministriamo rapidamente la terza, avremo una risalita forte, più di quella che vediamo ora. Avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio. Di sicuro però, la mortalità sarà più ridotta di quella delle prime grandi ondate proprio grazie ai vaccini, che comunque un po’ proteggeranno», pronostica Ricciardi in un’intervista rilasciata a “Repubblica”. L’esperto ha così dichiarato: «La durata del Green Pass è un tema politico organizzativo. La protezione anticorpale è una parte, poi c’è quella cellulare. La cosa importante è vaccinare e rivaccinare. Israele ci ha detto che, dopo sei mesi, ci vuole una dose di richiamo per tutti i cittadini. Ci arriveremo anche noi».

Con “Il Messaggero”, invece, ha parlato in merito alla tematica relativa al certificato verde, mostrando la sua posizione alquanto netta: «Finora i Green pass hanno funzionato, ma sono convinto che, per la stagione invernale, che ci costringe più al chiuso e a contatto con gli altri, bisognerebbe rivederne la concessione limitando la libertà solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid». E questo perché «chi non è vaccinato può accedere ad alcuni luoghi o usare alcuni servizi come i trasporti a lunga percorrenza anche mostrando il tampone effettuato 48 ore prima. Sono dell’idea, invece, che il tampone sia il punto debole del sistema. Non assicura la protezione e la non trasmissione del virus, se non al 30%. Ecco perché gli accessi ai luoghi pubblici o a quelli di lavoro andrebbero limitati solo ai vaccinati con Green pass, escludendo la possibilità a chi ha un tampone valido».

Contagi in crescita in Italia

In tutta Italia, sono in crescita i nuovi positivi: gran parte delle regioni, infatti, sono nella fascia di rischio moderato. In Campania, erano 767 i nuovi positivi registrati nella giornata di ieri, su oltre 24mila test processati, come reso noto dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Stabile la curva dei contagi: in percentuale, si tratta del 3,16% rispetto ai tamponi effettuati.