Stamane seduta di consiglio comunale a Giugliano ma la minoranza ha disertato l’aula. “Il gruppo consiliare denominato Giugliano al centro, composto dai consiglieri Giovanni Pirozzi (Forza Italia), Caterina Sestile (Forza Italia) e Luigi Porcelli (Indipendente), comunicano che non ha preso parte al consiglio comunale di oggi, lunedì 29 Luglio, in segno di protesta. Vengono, infatti, portati in aula, in spregio ai regolamenti, provvedimenti senza che gli stessi abbiano scontato i pareri delle commissioni consiliari competenti e senza che gli atti fossero messi a disposizione del consiglio comunale almeno 5 giorni prima della seduta come previsto dall’art 5 del Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale” spiega il gruppo Giugliano al centro.

“Le proposte in questione sono :

– Permessi di Costruire convenzionati nelle aree F1

– ⁠Convenzione per concessione decennale Enel X colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Discorso a parte merita la delibera di ratifica di variazione di bilancio. Giovedì 25 Luglio, a consiglio già convocato, viene adottata in Giunta una variazione di bilancio e riportata a mera ratifica all’ordine del giorno del consiglio comunale che si terrà questa mattina.

Ora se c’era il tempo utile per portare in aula la ratifica della variazione di bilancio perché non portare direttamente la variazione? I 3 provvedimenti contestati hanno un unico filo conduttore ossia lo svuotamento del consiglio comunale e lo svilimento del ruolo dei consiglieri comunali.

Questo gruppo consiliare non intende fare da sponda a questo teatrino nel quale il consiglio comunale, massima espressione della volontà popolare, viene derubricato ad organo di ratifica ed il ruolo dei consiglieri ridotto a quello di Yesmen e Yeswomen.

Il Gruppo Giugliano al Centro non parteciperà a questo consiglio ed a tutti quelli che vedranno la violazione delle prerogative delle commissioni, del ruolo dei consiglieri e del consiglio stesso. Certi che l’assenza delle minoranze in consiglio sia gradita, ci si riserva di mettere in essere ogni azione affinché venga ripristinata la legalità e cessi ogni forma di limitazione dei diritti e delle prerogative dei consiglieri” conclude il gruppo consiliare di minoranza.