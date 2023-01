AVERSA. Sono terminate ieri le votazioni del nuovo Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord guidato dal neo Presidente eletto l’avvocato Gianluca Lauro, che è riuscito a creare un gruppo compatto e coeso e soprattutto di spessore, tanto da ottenere l’80% delle preferenze espresse. Un plebiscito per lui e per tutti quelli che hanno abbracciato il suo programma. Tra i 21 eletti ci sono tre giuglianesi.

L’avvocato Rosa Cecere, già Consigliere Segretario uscente, che è stata riconfermata con una vera acclamazione, oltre 1500 preferenze su 2056 votanti. Altra riconferma l’avvocato Alberto Pellegrino, già consigliere uscente, e la nuova entrata l’avvocato Antonietta Liccardo. “Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro territorio e ci impegneremo a valorizzarne le grandi risorse professionali esistenti. Siamo impazienti di iniziare per mettere in atto il programma per il quale i colleghi ci hanno votati” dichiarano i 3 legali.

