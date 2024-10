“Sindaco rassegni subito le sue dimissioni”: tuona l’opposizione a Giugliano, con Fratelli d’Italia che accusa il primo cittadino di “non assumersi responsabilità politica” dopo la vicenda del blitz della Polizia di Stato avvenuto questa mattina, con le relative perquisizioni negli uffici del Municipio di Corso Campano e nelle abitazioni di quattro consiglieri di maggioranza (Maria Vitiello, Rosario Ragosta, Salvatore Pezzella e Paolo Liccardo, eletto in minoranza, ma oggi consigliere a sostegno del sindaco Pirozzi) attualmente indagati.

Consiglieri indagati a Giugliano, Fratelli d’Italia tuona: “Sindaco si dimetta subito”

“La Nostra Città non merita questo! Gli ultimi eventi stanno gettando un’ombra inaccettabile sull’amministrazione comunale. Pur mantenendo un approccio garantista, non possiamo più tollerare il silenzio del Sindaco di fronte a gravi accuse che coinvolgono molti consiglieri comunali per presunti reati”, fanno sapere dal partito di Giorgia Meloni.

“Tre scandali in pochi mesi hanno minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Non basta dire che “la giustizia farà il suo corso”. Il Sindaco deve assumersi la responsabilità politica di quanto sta accadendo e rassegnare immediatamente le dimissioni”, concludono da Fratelli d’Italia.