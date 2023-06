È giunto a conclusione questa mattina – con la presentazione e la premiazione dei lavori degli studenti nell’aula magna dell’istituto Marie curie di Volla – il progetto dell’ente bonifica paludi di Napoli “Quando l’acqua è in pericolo”.

A prendervi parte 13 istituti del territorio di diverso ordine e grado. Proprio le tragedie che si sono verificate ad Ischia e in Emilia Romagna nel periodo in cui gli studenti erano impegnati nel progetto hanno dimostrato l’urgenza di una sana gestione dell’acqua e non solo. Oltre a far capire ai giovani i lavori dell’ente bonifica paludi, si è cercato così di motivare i più a prendervi parte anche presentando le liste in vista delle elezioni del 16 luglio prossimo.