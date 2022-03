I condannati con sentenza passata in giudicato per terrorismo e mafia in una situazione di detenzione alternativa al carcere (domicilio, servizi sociali ecc) hanno diritto facendo la domanda all’Inps, a riavere la Naspi, la pensione sociale o quella di disabilità.

Condannati per mafia e terrorismo, sì alla pensione sociale e di invalidità con tutti gli arretrati

L’Istituto nazionale della previdenza sociale precisa inoltre che gli arretrati saranno erogati a partire dalla data della revoca della prestazione, per i periodi nei quali il beneficiario non stava scontando la pena in carcere.

Lo si legge in un messaggio Inps sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo della legge 92/2012 che prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo.

Il pronunciamento della Corte Costituzionale è chiaro. “La revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura […] – si legge nella sentenza – “può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”. Quindi anche il diritto alle pensioni, che va sempre garantito, può venire meno a chi è stato in passato condannato per mafia o terrorismo.