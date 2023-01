Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2023 è pubblicato il concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 2138 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai Volontari in Ferma Prefissata, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023.

Polizia di Stato: pubblicato nuovo concorso: bando per 2138 allievi

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2023 alle ore 23.59 del 2 marzo 2023, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it. Per maggiori approfondimenti si rimanda al bando in allegato.

BANDO DI CONCORSO

Ai candidati al concorso Polizia di Stato si richiede il possesso dei requisiti di seguito riassunti: