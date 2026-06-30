Maradona, stretta ai concerti: sequestrati centinaia di gadget falsi e droga

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza in occasione dei recenti concerti allo stadio Diego Armando Maradona. I militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato le verifiche all’esterno dell’impianto sportivo per contrastare la vendita di merce contraffatta e l’uso di sostanze stupefacenti, denunciando complessivamente 18 persone e segnalandone altre 21.

L’operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, impegnati nel presidio delle aree maggiormente frequentate dal pubblico durante gli eventi musicali.

Sequestrate 368 fascette contraffatte ai concerti del Maradona

Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno individuato diversi venditori ambulanti abusivi intenti a commercializzare articoli non ufficiali dedicati agli artisti che si sono esibiti allo stadio.

L’attività ha portato al sequestro di 368 fascette contraffatte riportanti i loghi degli artisti. Per 18 cittadini italiani è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria con l’accusa di contraffazione di marchi registrati e ricettazione.

Controlli antidroga con le unità cinofile

Parallelamente, la Guardia di Finanza ha effettuato numerosi controlli con il supporto delle unità cinofile, concentrandosi sul contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti lo stadio.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati 27 grammi complessivi tra hashish e marijuana. Al termine degli accertamenti, 21 persone sono state segnalate al Prefetto di Napoli quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.