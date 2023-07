Donato Di Caprio, il salumiere più famoso di Tik Tok, aprirà una nuova sede della sua attività. Diventato famoso per il suo slogan “Con mollica o senza?”, che dà il nome alla sua salumeria, il celebre tiktoker, in fase di ripresa dopo il lutto a causa dell’omicidio della madre Rosa Gigante a Pianura, ha annunciato l’apertura di un secondo negozio dopo quello della Pignasecca.

Dopo la morte della mamma Donato si rialza: nuova apertura di “Con mollica o senza?”

Per “festeggiare” la bella notizia, Donato e l’imprenditore Steven Basalari hanno deciso anche di tatuarsi il logo della loro attività che da quando ha aperto registra ogni giorno numeri impressionanti, almeno un centinaio di clienti tra napoletani e turisti. Restano, però, ancora top secret la data dell’apertura e anche il luogo in cui sorgerà il secondo store. I due potrebbero aver puntato di nuovo sulla città partenopea o aver deciso di scommettere su altri territori, come la provincia di Napoli o altre città della Campania.

Nel video, i due imprenditori non hanno specificato dove è prevista la nuova apertura, ma hanno solo annunciato che l’inaugurazione avverrà tra circa un mese e mezzo. Naturalmente l’annuncio è stato ben accolto dai fan di Donato che si dicono entusiasti e felici per la nuova avventura del loro beniamino.