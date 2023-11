GIUGLIANO. Come ogni anno, anche quest’anno Teleclubitalia trasmetterà in diretta la santa messa per la commemorazione dei defunti in diretta dal cimitero di Giugliano.

Messa dal cimitero di Giugliano in diretta su Teleclubitalia

Domani, 2 novembre, dalle ore 11.30 sarà possibile vedere in diretta su Teleclubitalia, canale 77 del digitale terrestre e sui nostri social, la santa messa dal cimitero di Giugliano.

La celebrazione per i defunti sarà celebrata dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo.

La nostra emittente darà modo domani a tutti coloro che non possono recarsi al cimitero di assistere comunque tramite la tv o i social alla celebrazione del 2 novembre. Una messa sempre molto sentita e partecipata anche dalla cittadinanza a cui, grazie alla tv, potranno partecipare anche ammalati, persone allettate, ricoverati e chiunque è impossibilitato a essere fisicamente al cimitero.