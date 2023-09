Due persone sono state fermate dai carabinieri a Montoro, in provincia di Avellino, per l’accoltellamento di tre giovani avvenuto dopo la mezzanotte di domenica scorsa al termine del concerto di un cantante neomelodico che ha chiuso i festeggiamenti per i patroni nella frazione San Felice.

Coltellate al concerto di Mimmo Dany: fermate due persone per tentato omicidio

Gli indagati, di 51 e 23 anni, entrambi residenti a Montoro, devono rispondere di tentato omicidio e lesioni personali. Su un altro versante le indagini sono tese ad individuare gli altri partecipanti alla rissa alla quale avrebbero preso parte gruppi di giovani locali e di Mercato San Severino (Salerno). Preoccupano le condizioni di uno dei feriti, un ventenne di Montoro, ricoverato in prognosi riservata.