Gestivano l’intero traffico e spaccio di droga nell’area dei “Sette Palazzi”, situata tra via Tancredi Galimberti e via Antonio Labriola, nel quartiere di Scampia, per conto del clan Amato-Pagano, i cosiddetti “Scissionisti”.

Colpo agli Amato-Pagano, smantellata piazza di spaccio ai “Sette Palazzi” a Scampia

In manette, questa mattina, cinque persone finite in carcere e altre due poste ai domiciliari; mentre un’altra persona è stata raggiunta dal divieto di dimora nel Comune di Napoli.

Sono gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso, e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A eseguire i provvedimenti, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato.

La filiera dello spaccio

L’indagine, condotta tra il 2021 e il 2022, ha documentato l’attività di un gruppo criminale che agiva per conto del clan camorristico degli Amato-Pagano, controllando l’intera catena di distribuzione di varie sostanze stupefacenti.

A partire dall’approvvigionamento della droga fino alla sua vendita al dettaglio. I capi-piazza poi organizzavano la distribuzione delle sostanze in base alla tipologia e ai turni di lavoro. Le indagini hanno rivelato che il complesso di piazze di spaccio nell’area dei “Sette Palazzi” generava profitti illeciti considerevoli.