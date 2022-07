La stordisce con un bastone di legno e poi tenta di avere un rapporto sessuale con lei. Sono state le urla della ragazza – una 25enne di Pompei – ad attirare l’attenzione dei Carabinieri che, in pochi istanti, bloccano l’uomo e sottraggono la giovane dalle grinfie del suo aggressore.

Castellammare, colpita con bastone e violentata mentre fa jogging: 25enne salvata dai Carabinieri

È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo quanto anticipa La Repubblica, la giovane era uscita di casa per fare jogging nelle prime ore del mattino. Un 34enne, che si aggirava per strada, la nota e decide di poter approfittare di lei. Così afferra un bastone di legno – del quale non si sa come e dove sia riuscito a procurarselo – la colpisce e poi la palpeggia.

In quegli attimi concitati la 25enne, nonostante sia ferita e in stato confusionale, comincia ad urlare sperando che qualcuno possa aiutarla. Sul posto si precipitano così i Carabinieri che riescono, senza non poche difficoltà, a disarmare e a immobilizzare il 34enne. La vittima viene trasportata al pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare dove le diagnosticano ferite guaribili in 30 giorni. Ha escoriazioni su tutto il corpo e la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. Per il 34enne, invece, si sono aperte le porte del carcere. Dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.