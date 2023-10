Il 27 Ottobre si terrà ad Aversa un evento speciale per festeggiare il lancio della collezione autunno-inverno 2023: la Casa di Moda Brunello Cucinelli e d’Aniello si sono incontrati per festeggiare il Made in Italy.

Il Complesso Monumentale di San Francesco delle Monache ad Aversa è il luogo in cui Riccardo Stefanelli (Ceo di Brunello Cucinelli) e Luigi, Antonio e Fabio d’Aniello hanno incontrato un gruppo di imprenditori campani. “Legame con il territorio e cura per il dettaglio “ sono stati i temi della tavola rotonda. Valori comuni alla famiglia d’Aniello e al brand di Solomeo che ha reso il Made in Italy noto in tutto il mondo.

Al termine della tavola rotonda l’evento proseguirà presso la Boutique d’Aniello di Aversa dove il brand Brunello Cucinelli è diventato assoluto protagonista con vetrine e sale interamente dedicate, rafforzando la partnership tra brand e multi -brands.

“Questo è un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi – raccontano i fratelli d’Aniello, titolari dello storico retail campano – non solo un evento ma un’ occasione per stabilire un confronto e valorizzare il territorio che ci ospita, visione che abbiamo in comune con Brunello Cucinelli.”

COMUNICATO STAMPA