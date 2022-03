Coda – I segni del cuore è stato premiato come miglior film alla cerimonia degli Oscar 2022: diretto da Sian Heder, descrive le vicende di una diciassettenne, unica udente all’interno del proprio nucleo familiare, che sogna di poter avere una carriera nel mondo del canto, verso cui prova da sempre una forte attrazione. Vediamo trama, cast e personaggi.

Coda – I segni del cuore: trama

Il film racconta la storia di Ruby, una ragazza di diciassette anni che, durante le prime ore del mattino, prima di entrare a scuola, lavora sulla barca di famiglia per aiutare i suoi genitori e suo fratello, per portare avanti la loro attività di pesca sulla costa del Massachusetts. Ruby è l’unica persona udente della sua famiglia. Da quando la giovane ragazza è entrata a far parte del coro della scuola, capisce di essere molto attratta dal mondo del canto.

Il suo maestro Bernardo comprende che la ragazza abbia talento e che ci sia qualcosa di speciale in lei: pertanto, la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro. Ruby si troverà così davanti a un bivio: abbandonare i suoi genitori per seguire il suo più grande sogno o continuare ad aiutare la sua famiglia.

Coda – I segni del cuore: cast e personaggi

Ecco il cast e i rispettivi personaggi che interpretano nel film Coda – I segni del cuore.

Emilia Jones: Ruby Rossi

Eugenio Derbez: Bernardo Villalobos

Troy Kotsur: Frank Rossi

Ferdia Walsh-Peelo: Miles

Daniel Durant: Leo Rossi

Marlee Matlin: Jackie Rossi

Amy Forsyth: Gertie

Kevin Chapman: Brady

Coda – I segni del cuore: premi Oscar

Il film è stato premiato durante la cerimonia degli Oscar 2022 con la prestigiosa statuetta di miglior film. Tra gli altri premi ricevuti, quello di miglior attore non protagonista all’attore Troy Kotsur e quello di migliore sceneggiatura non originale al regista Sian Heder.