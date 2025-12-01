Classifica Sole 24 su qualità della vita: Napoli al 104esimo posto ma è boom turistico

Napoli finisce nelle retrovie della nuova classifica sulla qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore: 104esimo posto, tra le peggiori province d’Italia, ma un dato positivo c’è: il turismo partenopeo. È questa la fotografia del report, che anche quest’anno conferma un divario profondo tra Nord e Sud: Trento guida la graduatoria, seguita da Bolzano, mentre gli ultimi 22 posti sono riservati a territori meridionali. Fanalino di coda, per il secondo anno consecutivo, Reggio Calabria.

Classifica del Sole 24 su qualità della vita: Napoli solo al 104esimo posto ma è boom turistico

Dato negativo per il capoluogo campano che racconta al contempo una città che vive una sorta di paradosso: Napoli sprofonda nella classifica generale ma vola nel turismo, ormai stabilmente nella top ten nazionale. I numeri dell’incoming infatti sono da record e sempre in crescita. Un luogo che riesce ad attrarre visitatori di tutto il mondo senza rincorrere le stagionalità.

Peggiorano Salute e Sicurezza ma migliorano Reddito e Ricchezza

Ma com’è che Napoli è in coda alla classifica? Gli indicatori analizzati sono nove in base ai quali il quadro è chiaro: restano stabili e negativi Ambiente, Istruzione e soprattutto Lavoro. Migliorano, però, Popolazione, Reddito e ricchezza, Turismo e Reati e sicurezza. In peggioramento, Salute e Sicurezza sociale, due elementi che pesano come macigni sulla qualità della vita dell’area metropolitana e condizionano di molto il posizionamento in classifica.

In sintesi: Napoli affronta ancora gravi criticità strutturali, dalla povertà all’occupazione, ma la sua forza attrattiva non si ferma. Il capoluogo campano è diventato in pochi anni capitale italiana del turismo, confermando che l’immagine percepita della città va spesso oltre i numeri di una classifica.