Classifica Eduscopio, Vittorio Emanuele primo liceo scientifico: Pitagora di Pozzuoli primo liceo classico

Come già per l’anno precedente, è il Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli il miglior liceo scientifico tra Napoli e provincia mentre svetta in testa alla classifica per il classico il Pitagora di Pozzuoli. È stata pubblicata la nuova classifica sui migliori istituti superiori elaborata da Eduscopio, il portale che mette a confronto gli istituti per aiutare le famiglie a orientarsi.

Classifica Eduscopio, al primo posto il liceo Vittorio Emanuele: Cartesio di Giugliano undicesimo

Anche per il 2025 si classifica male la provincia di Napoli. Per il liceo scientifico tra il capoluogo e la sua area metropolitana nel raggio di 20 chilometri a seguire il Convitto ci sono il Mercalli, il Labriola. Per arrivare al liceo giuglianese De Carlo bisogna scorrere la classifica fino all’undicesima posizione. I migliori licei classici, dopo il Pitagora sono il Convitto, il Sannazaro, il Calamandrei, l’Umberto I. Anche qui per arrivare a un liceo di Giugliano bisogna giungere al sedicesimo posto per il Cartesio, prima c’è il Carlo Levi di Marano.

I migliori licei linguistici invece sono in provincia e sono il Flacco di Portici e il Nobel di Torre del Greco. Il de Carlo è solo tredicesimo. Si posiziona meglio il Minzoni di Giugliano tra gli istituti tecnico economici che è quinto in classifica. La classifica è fatta sulla base di vari indicatori quali la media dei voti e i crediti, la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti di ciascun istituto, e ancora i crediti universitari e infine quanti studenti iscritti al primo anno raggiungono senza bocciature il diploma.